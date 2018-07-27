20.4 % نمو صافي أرباح «البحري» خلال الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة البحري، المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية نمو صافي أرباحها بنسبة 20.47% بما يعادل 185.41 مليون ريـال سعودي خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018، وذلك بالمقارنة بصافي أرباحها البالغ 153.91 مليون ريـال سعودي عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغت الزيادة نسبة 50.57% مقارنة بصافي أرباحها البالغ 123.14 مليون ريـال سعودي خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويرجع نمو النتائج المالية للشركة على نحو كبير إلى الأداء القوي لقطاعات الأعمال في الشركة وهي البحري للنفط، والبحري للكيماويات، والبحري للخدمات اللوجستية، والبحري للبضائع السائبة، والبحري لإدارة السفن. كما ساهمت الزيادة الكبيرة في أسطول البحري على مدار الأشهر الستة الماضية في تعويض الأثر السلبي لانخفاض أسعار النقل.