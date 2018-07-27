دبي تستضيف «الملتقى العربي للمسؤولية الاجتماعية»

المصدر: Ⅶدبي - وام

استضافت دبي فعاليّات الملتقى العربي لأفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي - دبي بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة. وشارك في الملتقى نخبة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والشخصيات المؤثرة والفاعلة في مجال المسؤولية المجتمعية، وتضمنت القائمة هيئة تنمية المجتمع وبنك الاتحاد الوطني والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» وشركة الأغطية العالمية «كابكس» والفنانة التشكيلية الدكتورة سمر الشامسي ومجموعة بوخمسين القابضة من الكويت وبنك نزوى من سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان والبنك الأهلي المصري والهيئة الملكية للجبيل وينبع من السعودية، والشركة الليبية للحديد والصلب.

تجارب

وأكد بيار مكرزل رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية أن المنظمة تحمل على عاتقها نقل التجارب الناجحة في مجال المسؤولية المجتمعية لتستفيد منها المجتمعات العربية عبر عرض أفضل التجارب الناجحة وتعميم مفهوم المسؤولية الاجتماعية والانتقال بها إلى ثقافة مجتمعية. وأشار إلى أن المنظمة العربية وللمرة الأولى منذ نشأتها تصدر ميدالية التميّز في المسؤولية الاجتماعية تماشيا مع المبادرات التي تطلقها الإمارات والتي تشمل التطوّع وخدمة الوطن، موضحا أن المنظمة أطلقت دبلوما متخصصا في المسؤولية الاجتماعية.

من جهته أكد الدكتور عبدالرحيم علّام مستشار المنظمة أنه يجب الاستفادة من مثل هذه الملتقيات والانتقال تدريجياً من المساهمات المجتمعية وتطويرها إلى برامج متكاملة ومستدامة تهدف لخدمة شرائح كبيرة من المجتمع العربي.

نهج

من ناحيتها، أكدت الدكتورة سمر الشامسي أن المسؤولية الاجتماعية حق أصيل للمجتمع يقع على كاهل المؤسسات والأفراد على حد سواء، معربة عن سعادتها بفوزها بميدالية التميز الإنساني في مجال المسؤولية المجتمعية من المنظمة العربية للمسؤولية المجتمعية. وقالت إن الإمارات تنتهج طريقا واضحا في هذا المجال من خلال قادة عرفوا قيمة الإنسان الذي يعد النواة الأولى للمجتمع فأطلقوا العديد من المبادرات التي تكرس هذا المفهوم عند أبناء هذه الأرض الطيبة.