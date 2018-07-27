«هنكل» تدشن أول مختبراتها للعناية بالجمال في دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

دشنت شركة هنكل مختبرها الجديد للعناية بالجمال في دبي، الذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وتؤمن هذه المنشأة التي تعتبر إضافة نوعية على صعيد الاستثمار المستمر للشركة في المنطقة، تكنولوجيا متطورة لاختبار وابتكار منتجات للعناية بالجمال تم تصميمها بشكل خاص للمستهلكين في الشرق الأوسط.

وهذا هو المختبر الثاني الذي تفتتحه هنكل في دبي، حيث كانت الشركة قد افتتحت أول مختبر لها في دبي في العام 2013 وذلك لتلبية متطلبات وحدتها التجارية الخاصة بغسيل الملابس والرعاية المنزلية. وتعتبر هذه المنشأة الإضافة الأحدث إلى الشبكة العالمية للشركة التي تضم 22 مركزاً رئيسياً للبحث والتطوير.

وقال مالك دردور، رئيس المجموعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تمثل دبي بما تتمتع به كمركز تجاري وابتكاري موقعاً مثالياً لمختبرنا الجديد.