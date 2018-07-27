تعيين «إنترتك» لاعتماد المنتجات المطابقة للمعايير في الإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تم اختيار «إنترتك»، الموفر لحلول ضمان الجودة المتكاملة لتصبح هيئة اعتماد ضمن برنامج تقييم المطابقة الإماراتي «إيكاس»، الذي أطلقته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» لتقييم الجودة والمطابقة والاعتماد.

وأصبحت «إنترتك» بذلك مخوّلة لإصدار شهادات «إيكاس» وعلامة الجودة الإماراتية للمنتجات المستوردة نيابة عن «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس». وتشمل هذه الشهادات المنتجات الكهربائية ومنتجات التجميل، مثل المعدات المنخفضة الجهد وتعريف معايير كفاءة الطاقة والقواعد التنظيمية للإضاءة ولوائح تقييد المواد الخطرة والمعدّات المستخدمة في أجواء متفجرة، إضافة إلى مواد التجميل والعطور ومنتجات العناية الشخصية، وضمان جودة المواد الخام والسموم ومنتجات أخرى.

وتقدّم «إنترتك» خدمات الجودة والمطابقة والاعتماد لمنتجات وأجهزة كهربائية منخفضة الجهد تستورد وتباع في بلدان منطقة الخليج، بما في ذلك الإمارات، لتطابقها مع متطلبات العلامة الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.

وأسّست «إنترتك» قسم الاعتماد التابع لها في دبي بغرض تقديم الدعم لخدمات العملاء على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

واجتازت «إنترتك» إجراءات الاعتماد اللازمة لمعيار ISO/IEC 17065:2012 وعملية الاعتماد القانوني لدى «مواصفات»، وهي الهيئة التي تصدر الأنظمة واللوائح التقنية لهذه القطاعات.

وأصدرت «إنترتك» حتى الآن أكثر من مليوني شهادة مطابقة وتقرير اختبار حول العالم، كما أجرت فرقها الإقليمية والعالمية عمليات تقييم منتجات أكثر من أي شركة أخرى حول العالم، وعلى مدى فترات أطول.