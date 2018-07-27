«عزيزي» تُكرّم أكبر شركات الوساطة العقارية في دبي

المصدر: دبي - البيان

كرّمت عزيزي للتطوير العقاري شركاءها في المبيعات خلال حفل «توزيع الجوائز على الوسطاء العقاريين»، الذي أقيم أول من أمس في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي. يأتي ذلك فيما تحقق عزيزي للتطوير العقاري وتيرة متسارعة في تطوير مشاريعها الإنشائية عبر دبي.

وقالت سيدا توتو، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات: «حقق شركاؤنا نجاحات عظيمة، ونحن ندين لهم بهذا النجاح الكبير، وبذلوا قصارى جهدهم من أجل الترويج لمشاريعنا وتحقيق أكبر عدد من المبيعات، ما يؤكد ضرورة اختيار الشركاء المناسبين ودورهم الرئيس في أداء العمل وتحقيق المزيد من التميز والنجاح. ومن هنا، فإننا نقدم تقديرنا ودعمنا الكامل للذين قرروا الانضمام إلينا والعمل على الترويج لإمارة دبي وجهةً عالمية للسياحة والاستثمار».

وتتضمن قائمة الجوائز التي منحها المطور العقاري خلال الحفل كلاً من جائزة «أفضل وكيل للمبيعات للعام 2018»، التي فاز بها عدد من الشركاء، إضافة إلى عدد من الجوائز الخاصة بما في ذلك «جائزة ردهة الشهرة من عزيزي»، و«جائزة عزيزي الدولية لأفضل نسبة مبيعات للعام 2018»، وجائزة «عزيزي ستار».