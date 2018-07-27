وفد صيني يزور «كابارول» بدبي للاطلاع على صناعة الدهانات في الدولة

المصدر: دبي - البيان

استضافت كابارول، الشركة الألمانية لصناعة الدهانات ومقرها دبي، أخيراً وفداً صينياً من مصممي الديكور الداخلي في منشأتها الحديثة بمجمع دبي الصناعي.

وجاءت زيارة الوفد الصيني الذي ضم 28 مصمم ديكور داخلي بهدف الاطلاع على صناعة الدهانات والأصباغ ومواد الديكورات الداخلية المنزلية في الإمارات. وقام الوفد بجولة داخل منشأة كابارول المتطورة، حيث تعرّف على منتجات دهانات الديكور الداخلي التي تطورها شركة كابارول، كما استعرض فريق الشركة أمام الوفد متطلبات السوق الإماراتي.

وقال مارتن روشوتشا العضو المنتدب لدى كابارول: تعكس زيارة الوفد الصيني إلى منشأتنا المكانة الكبيرة التي تتمتع بها دبي على الساحة العالمية، كما تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الإماراتية الصينية تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة. ويسرنا في هذا السياق أن نلعب دوراً محورياً في إبراز إمارة دبي كإحدى أكثر المناطق تطوراً في مجال صناعة الديكور الداخلي.

وقالت هبة علي، مديرة استوديو التصميم في شركة كابارول: قمنا باستعراض منتجات كابارول إضافة إلى تقديم أفكار حول صناعة الدهانات في البلاد. وأثارت تشكيلة منتجاتنا اهتمام الوفد الزائر، ونتطلع قدماً لاستضافة المزيد من الوفود الزائرة في المستقبل.