مركبة تتسبب بحادث في مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أكدت مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم.

وفى بيان عاجل، أوضحت مطارات أبوظبي أن الحادثة لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

وقالت مصادر لـ"البيان الاقتصادي"، إن الحادث بسيط للغاية ونتج عن انقلاب مركبة إمدادات دون وقوع أي اصابات أو وفيات.

وأكدت المصادر على أن جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة تسير بانتظام، مشيرة إلى أن مطارات أبوظبي ستواصل متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها.