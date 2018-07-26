800 منشأة جديدة في رأس الخيمة بالنصف الأول

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن استقطاب 800 منشأة جديدة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع عدد أعضاء الغرفة إلى 34452 منشأة، كما بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الفترة نفسها من العام الحالي 13907 شهادات.

وأوضحت الغرفة في تقريرها، أن عدد القوى العاملة في رأس الخيمة بلغ 1988 عاملاً، فيما بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة بنفس الفترة 682 مليون درهم، مشيرة إلى أن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 113 منشأة للمناطق الحرة و74 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة.

شهادات منشأ

وأضافت: بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الستة أشهر الأولى 13907 شهادات، وقد تصدر مايو العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بـ2380 شهادة، فيما استقطبت الغرفة خلال الفترة نفسها 800 منشأة جديدة في القطاع الخاص، منها 113 منشأة جديدة للمناطق الحرة، و74 فرعاً جديداً لمنشآت داخل وخارج الإمارة، ليرتفع عدد أعضاء الغرفة إلى 34452 منشأة، في حين جدد 9139 من الأعضاء الحاليين عضويتهم، تماشياً مع خطط الغرفة الرامية إلى استقطاب المزيد من الشركات في القطاع الخاص.

درجات

وتوزعت المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة حتى نهاية النصف الأول على حسب درجات العضوية التابعة للغرفة والمصنفة حسب رأس مال المنشأة، حيث سجلت 3044 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 8.8%، و1397 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 4.1%، أما الدرجة الأولى فسجلت فيها 3732 منشأة بنسبة 10.8%، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الأكبر من المنشآت بمقدار 13086 منشأة بنسبة 38%، أما الدرجة الثالثة فيبلغ عدد المنشآت فيها 11816 منشأة بنسبة 34.3%. واستحوذت المنشآت الفردية على النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة ضمن تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني لها، حيث بلغت حصتها 63.7%، بإصدار 21944 رخصة للمنشآت الفردية حتى النصف الأول، فيما بلغ عدد الرخص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 8100 رخصة بنسبة 23.5%.