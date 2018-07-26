غرفة دبي تفتتح مكتباً تمثيلياً في بنما

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي افتتاح مكتب تمثيلي جديد لها في بنما بهدف تعزيز حضورها في أسواق دول أميركا اللاتينية، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية بالتوسع في الأسواق الواعدة واستكشاف الفرص الاستثمارية فيها، بما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال في الإمارة وتشجيع الاستثمارات الإماراتية الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية إلى الإمارة.

والمكتب الجديد هو الثاني للغرفة في أميركا اللاتينية، والتاسع في الأسواق العالمية، وذلك بعد افتتاح مكاتب في ساو باولو بالبرازيل، وباكو بأذربيجان وأديس أبابا بأثيوبيا وأربيل بالعراق وأكرا بغانا ومابوتو بموزمبيق ونيروبي بكينيا وشنغهاي بالصين، حيث يشكل افتتاح هذه المكاتب التمثيلية جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة دبي بدعم خطط التنويع الاقتصادي بدبي، وتعزيز التنافسية العالمية لشركات الإمارة في الأسواق الخارجية.

وجاء افتتاح المكتب بعد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة دبي وجمهورية بنما خلال مشاركة وفد من بنما برئاسة خوان كارلوس فاريلا، رئيس بنما في فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي نظمته غرفة دبي في فبراير، وسيسهم المكتب في تعزيز الروابط الاستثمارية والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال، وتطور التبادل التجاري وزيادة عدد المشاريع المشتركة بين دبي وبنما.

تعزيز التواجد

وقال حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: نحرص في غرفة دبي على تعزيز تواجدنا في الأسواق الحيوية والواعدة التي توفر فرصاً للنمو والتوسع لشركائنا من مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الإمارة، حيث إن بنما تشكل بوابة إلى أميركا الوسطى واللاتينية الحافلتين بالفرص، وخصوصاً في قطاع الخدمات والمجالات اللوجستية والمالية والزراعية وغيرها، كما أن وجود قناة بنما، الممر المائي الدولي الاستراتيجي، يتيح فرصاً غير محدودة لمختلف القطاعات في إمارة دبي.

وأضاف إن اعتماد قيادتنا الرشيدة لخطط التنويع الاقتصادي يدفعنا لإيجاد أسواق جديدة تعزز تنافسية أعضائنا في الأسواق الخارجية، وتدعم خططنا الاستراتيجية بالانفتاح على أسواق ذات فرص متنوعة وواعدة. وتتمتع بنما بوجود بنية تحتية متقدمة تسهل ممارسة مختلف الأعمال التجارية، ويأتي توطيد العلاقات التجارية مع بنما وغيرها من مراكز المال والتجارة العالمية في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى ترويج دبي كمركز تجاري عالمي، وانسجاماً مع أهدافنا بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول أميركا اللاتينية، وتحفيز التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري مع هذه الدول.

بوابة للاستثمارات

ويشكل المكتب التمثيلي التجاري لغرفة دبي بوابةً للاستثمارات الإماراتية في أسواق أميركا اللاتينية حيث سيعمل المكتب على مساعدة الشركات في بنما بشكل خاص والشركات اللاتينية بشكل عام على دخول سوق دبي، والتوسع منها إلى أسواق المنطقة، وذلك من خلال إبراز أهم المزايا التنافسية التي توفرها دبي لهم ولأعمالهم في حال اتخاذهم الإمارة مقراً لأعمالهم التوسعية في المنطقة.

كما سيشكل المكتب منصة مثالية يمكن للمستثمرين الإماراتيين من خلالها التعرف على الفرص الاستثمارية في أسواق أميركا اللاتينية، ومساعدتهم على توسيع نشاطاتهم الاستثمارية في هذه الأسواق، وإطلاعهم على متطلبات الاستثمار وشروطه وتشريعاته وفرصه وغيرها من متطلبات تأسيس الأعمال، وبالتالي تسهيل دخولهم هذه الأسواق لتحقيق الاستفادة المثلى لهم ولبيئة الأعمال في دبي.

وسبق لوفد من غرفة دبي زيارة بنما في أكتوبر 2017، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة بنما، وتنظيم منتدى الأعمال الإماراتي البنمي، وعقد اجتماعا مع إيزابيل دي سانت مالو دي ألفارادو، نائب الرئيس ووزيرة الشؤون الخارجية في بنما. وكانت آثار هذه الزيارة إيجابية حيث شاركت بنما بوفد رفيع المستوى في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي نظمته الغرفة بداية العام الجاري.

تجارة

نمت تجارة دبي غير النفطية مع بنما خلال الفترة 2012-2017 بنسبة 87.4%، مرتفعةً من 40.4 مليون درهم في عام 2012 إلى 75.7 مليون درهم في العام 2017. أما أبرز واردات دولة الإمارات من بنما فهي الأناناس والمنتجات البحرية في حين أن أبرز صادرات دبي هي المركبات وأجزاؤها وقطع الغيار.