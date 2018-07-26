اتفاق بين الإمارات للألمنيوم وإسمنت الخليج لاستخدام مواد ناتجة عن التصنيع

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية مع شركة إسمنت الخليج لتوفير منتج ثانوي ينتج عن صهر الألمنيوم لاستخدامه في تصنيع الإسمنت خلال السنوات الثلاث القادمة. ورغم أن الإمارات العالمية للألمنيوم تزود شركات صناعة الإسمنت بالمواد الناتجة عن عمليات تصنيع خلايا التبطين منذ عام 2010، إلا أن هذه الاتفاقية هي الاتفاقية المباشرة الأولى بين الشركة وإحدى شركات الإسمنت دون استخدام طرف ثالث متخصص للعلاج.

وتبني الإمارات العالمية للألمنيوم المرافق اللازمة في موقع الطويلة لمعالجة المواد الناتجة عن عمليات تصنيع خلايا التبطين، ويتم تسليمها جاهزة لتستخدمها شركات الإسمنت بإضافتها إلى المواد الأولية.

وقال عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تعد هذه الاتفاقية المباشرة مع شركة إسمنت الخليج علامة فارقة في سعينا لتحويل منتجاتنا إلى قيمة اقتصادية من خلال استخدامها كمواد وسيطة في الصناعات الأخرى. ويسهم توظيف المواد الناتجة عن عمليات التصنيع وتحويلها إلى قيمة اقتصادية في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية لـ«رؤية الإمارات 2021»، كما يعود بالفائدة على الشركتين. ومن دواعي سرورنا أن نعمل مع شركة إسمنت الخليج في هذا المشروع المهم للقطاع الصناعي بالدولة.

تقنيات

وقال الشيخ كايد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج: يسرنا تعزيز استخدام المواد الناتجة عن عمليات التصنيع في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة التي نعيش فيها جميعاً. وبصفتنا شركة متفوقة تقدم منتجات مستدامة وعالية الجودة بمعايير عالمية، تتطلع شركة أسمنت الخليج إلى مباشرة العمل بهذه الاتفاقية بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال السنوات القادمة.

وستزود الإمارات العالمية للألمنيوم إسمنت الخليج بـ2000 طن من المواد الناتجة عن عمليات تصنيع خلايا التبطين في 2018 بموجب الاتفاقية الجديدة. وستزداد الكمية في 2019 لتصل إلى 10 آلاف طن ويليها 15 ألف طن في 2020.

وتنتج صناعة الألمنيوم عالميا نحو مليون طن من المواد الناتجة عن عمليات تصنيع خلايا التبطين في كل عام وفقاً لخبراء الصناعة، ويتم تخزين معظم هذه الكمية إلى أجل غير مسمى. ولدى الإمارات العالمية للألمنيوم مخزون من المواد الناتجة عن عمليات تصنيع خلايا التبطين في السنوات السابقة والذي سيتم توريده بشكل تدريجي لشركات تصنيع الإسمنت.