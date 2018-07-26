شراكة بين «دبي الجنوب» واتحاد خبراء الغرف الأوروبية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن مجمع الأعمال لدى «دبي الجنوب» عن شراكة استراتيجية مع «اتحاد خبراء الغرف الأوروبية» لتأسيس معرض دائم ومركز أعمال خاص بأعضاء الاتحاد في مجمع الأعمال، وذلك لتعزيز انفتاح أعضاء الاتحاد من الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة على أسواق المنطقة انطلاقاً من دبي، والمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

جاء الإعلان عن الشراكة خلال مؤتمر صحافي عقد في بروكسل حضره شعيب الرحيمي، نائب رئيس مجمع الأعمال لدى «دبي الجنوب»، حيث يعتبر اتحاد خبراء الغرف الأوروبية مؤسسة مرموقة تمثل كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وتعنى بتوفير الفرص لأعضائها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مركز أعمال

وتنص الاتفاقية بين مجمع الأعمال واتحاد خبراء الغرف الأوروبية على توفير مركز أعمال خاص لأعضاء الاتحاد في دبي الجنوب، مجهز بكافة التسهيلات اللوجستية والتقنية لاستقطاب الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة، وإقامة معرض دائم لمنتجات هذه الشركات ومساعدتها على الاستفادة من الفرص التي يتيحها معرض إكسبو 2020 دبي، وحتى التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم الاتفاق على برنامج تعاون خاص على مدى أربع سنوات حتى عام 2022، مما يعكس جاذبية دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـحوالي 40% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي.

وقال الرحيمي إن الشراكة تعكس المكانة الرفيعة التي تتميز بها دبي كوجهة عالمية رائدة، ومدينة مستقطبة لكل أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبراً أن استقطاب أكثر من 600 شركة أوروبية صغيرة ومتوسطة رائدة في مجالات اختصاصها هو اعتراف عالمي بسمعة دبي ومكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية.

فرص استثنائية

من جهته، قال البروفيسور باولو سابا، رئيس اتحاد خبراء الغرف الأوروبية، ومقره بروكسل، إن الاتحاد بكامل أعضائه يؤمن بأن المنطقة توفر فرصاً استثنائية للاستثمار والتوسع، مؤكداً أن دبي هي بوابة رئيسية لأسواق المنطقة، وقادرة على أن توفر قيمة مضافة ودفعة كبيرة لأعضاء الاتحاد لدخول أسواق المنطقة.

بدوره، قال الدكتور عماد حفناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بيت الخبرة للاستشارات إن الشركة ستسخر كافة خبراتها التي راكمتها في المنطقة لمساعدة أعضاء اتحاد خبراء الغرف الأوروبية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول سوق دبي من خلال تأسيس أعمال لها في «دبي الجنوب» والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات.