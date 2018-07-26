امتياز لموانئ دبي العالمية لتطوير مركز لوجستي في مالي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

وقّعت «موانئ دبي العالمية» عقد امتياز لمدة 20 عاماً قابلة للتجديد تلقائياً لمدة 20 عاماً أخرى، لتطوير وتشغيل مركز لوجستي متطور خارج العاصمة باماكو في مالي. وسيشكّل المركز منصة لوجستية متعددة الوسائط مزودة بمستودعات برية للحاويات ومحطات شحن ستسهّل تصدير السلع واستيرادها. ويقع «مركز مالي اللوجستي»على الطريق الرئيس الممتد من داكار في السنغال إلى باماكو، وعلى مقربة من خط باماكو - داكار للسكك الحديدية.

وسيتمتع المركز بالقدرة على مناولة 300 ألف حاوية، وأربعة ملايين طن من البضائع العامة والسائبة. وتبلغ قيمة الاستثمار المبدئي في المرحلة الأولى من المشروع نحو 50 مليون دولار (184 مليون درهم). وستتضمن محطة شحن داخلية للحاويات ستدعم نمو الاقتصاد المالي عبر تسهيل عمليات استيراد وتصدير البضائع. ومن المتوقع أن يستغرق العمل في إنجاز المرحلة الأولى التي تنطلق عام 2019 حوالي 18 شهراً.

قطارات

وقع اتفاقية الامتياز في دبي سهيل البنا، الرئيس التنفيذي ومدير عام «موانئ دبي العالمية» - منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومولاي أحمد بوبكار، وزير النقل المالي. وستقوم «موانئ دبي العالمية» بتزويد حكومة مالي بثلاثة قطارات لدعم حركة البضائع والمسافرين على طول خط باماكو - داكار للسكك الحديدية. وسيعمل المركز على تقليل الوقت اللازم لمعالجة دخول المنتجات إلى السوق في مالي على نحو ملموس. كما ستقوم «موانئ دبي العالمية» بموجب الاتفاق بتوفير الخدمات الإلكترونية المتكاملة من خلال منصة التعاملات الإلكترونية غير الورقية لتسريع حركة البضائع وتيسير التجارة.

تسهيل الإجراءات

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المالي نموا مطّردا خلال العقدين المقبلين مدفوعا بنمو كبير في الاقتصاد والسكان. وبالتالي، سيقدم مركز «مركز مالي اللوجستي» للبلاد منصة لوجستية ضرورية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام صادرات وواردات البضائع عبر ميناء داكار الذي تديره موانئ دبي العالمية. وأضاف: سيساهم استثمار موانئ دبي العالمية بتقليص الوقت اللازم لمعالجة السلع وتسهيل حركة التجارة. نحن ملتزمون بتمكين التجارة في المنطقة وتحفيز ازدهار الشركات المحلية والمواطنين، ونحن نتطلع للعمل معاً.

وقال وزير النقل في مالي: نحن على ثقة تامة بأننا سنتمكن من خلال شراكتنا مع موانئ دبي العالمية من تلبية توقعات شعبنا والتجار والمصدرين بالوصول إلى أسواق أكثر وتعزيز فعالية التجارة العالمية وتقليص التكلفة. كما سيشكّل هذا المشروع الفرصة لربط مالي بخطوط التجارة العالمية وتسريع الوصول الى الأسواق وعمليات دخول وخروج البضائع.