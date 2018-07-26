دبي تستعد لاستقطاب المزيد من الزوّار السعوديين بعد التحالف مع مجموعة الطيّار

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» عن تحالف استراتيجي مع «مجموعة الطيّار للسفر» القابضة، إحدى أكبر شركات السفر والسياحة في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز مكانة دبي كونها وجهة مفضّلة للزوّار السعوديين. وستمهّد هذه الشراكة الطريق أمام إطلاق مبادرات فريدة من شأنها أن تساعد في توسيع نطاق الحملات الترويجية، والتواجد بقوة داخل السوق السعودي، بوصفه أحد أبرز 3 أسواق رئيسة لدبي.

ووفق هذا التعاون ستقوم وحدة الأعمال الاستراتيجية للسفر عبر المنصات الإلكترونية التابعة لشركة مجموعة الطيّار للسفر القابضة، التي تدير منصّتي سفر متطوّرتين على الإنترنت والتطبيق الذكي، وهما «المسافر»، و«تجوّل»، بتنفيذ استراتيجيات ترويجية، حيث سيتم الاستفادة من «المسافر» في إنشاء محتوى ملهم عن العروض والمقومات السياحية في دبي، والترويج لها عبر جميع قنوات التواصل الخاصة بها.

رؤية مشتركة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: سعداء بهذا التحالف الاستراتيجي مع مجموعة الطيّار للسفر، للعمل معاً من أجل الترويج لدبي، وما يمكن أن تقدّمه للزوّار السعوديين.

ولا شك أن لدينا رؤية مشتركة تتمثّل في جعل دبي الوجهة المفضّلة للأخوة السعوديين، وستسهم هذه الشراكة في توفير المزيد من الزخم لتحقيق أهدافنا المشتركة. وأوضح أن الموقع الجغرافي القريب بين الإمارات والسعودية، إلى جانب وجود ثقافة وقيم وعادات وتقاليد مشتركة، يجعل من المملكة العربية السعودية أحد الأسواق المهمّة لدبي. علاوة على ذلك، تشكّل العائلات الجزء الأكبر من الزوّار، ولا شك أن هذه الشراكات الاستراتيجية مع شركات السياحة والسفر، مثل مجموعة الطيّار للسفر، سوف تسهم في جذب المزيد من العائلات إلى دبي.

عروض خاصة

وستوفر منصة «المسافر» عروضاً خاصة على الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران للمسافرين السعوديين إلى دبي، إضافة إلى نصائح تتضمن أفضل 10 أشياء يمكن اختيارها في دبي، وكذلك أبرز المعالم السياحية التي ينبغي زيارتها، والعديد من المطاعم ومراكز التسوق، وإرشادات خاصة بالسفر. وستقدم المنصة كذلك عروضاً متكاملة للعطلات تتوافق مع احتياجات جميع الفئات من عائلات وأفراد ورجال أعمال.

وقال عبدالله بن ناصر الداود، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الطيّار للسفر»: شراكة الأعمال مع دبي للسياحة تعكس مدى حرصنا المشترك على تطوير أعمالنا ضمن السوق السعودي، وتعود بالفائدة على الطرفين من خلال استقطاب المزيد من الزوّار إلى دبي، وتنشيط حركة السياحة والسفر في منطقة الخليج بشكل عام.

وينعكس الاهتمام القوي بزيارة دبي إلى حقيقة أن منصة «المسافر» شهدت نمواً بنسبة 41% في حجوزات دبي من 2017 إلى 2018، في الوقت الذي أكدت فيه دبي للسياحة أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، استقبلت المدينة نحو 630 ألف زائر سعودي.