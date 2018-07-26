4 مليارات درهم رسوم امتياز «اتصالات» و«دو» عن النصف الأول

المصدر: Ⅶأبوظبي –رامي سميح

سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 4.115 مليارات درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض قدره 3.9% مقارنة بـ 4.282 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من 2017، وفق حسابات «البيان الاقتصادي».

وتظهر القوائم المالية، أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بلغت 3.047 مليارات درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بانخفاض 6.7% مقارنة مع 3.268 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2017، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.068 مليار درهم بزيادة 5.4% مقارنة بنحو 1.013 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017.

ووصل إجمالي إيرادات الشركتين إلى 32.9 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي منها 26.2 مليار لـ«اتصالات» و6.68 مليارات لـ«دو»، وذلك في مقابل نحو 31.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 403.6 ملايين درهم أو ما نسبته 8.3%.

فيما بلغت الأرباح الصافية للشركتين نحو 5.27 مليارات درهم موزعة بواقع 4.31 مليارات لـ«اتصالات» و965.32 مليوناً لـ«دو»، وذلك في مقابل أرباح بنحو 4.87 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 3.7% أو ما يعادل 1.17 مليار درهم.