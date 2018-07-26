259 مواطناً يتلقون عروضاً للعمل في القطاع المصرفي والمالي

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 259 مواطناً ومواطنة تلقوا عروضاً للعمل وترشحوا لشغل الوظائف لدى 55 شركة.

جاء ذلك خلال اليوم المفتوح الأول للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي ضمن مسرعات التوطين النوعي التي أطلقتها الوزارة مؤخراً بالشراكة مع المصرف المركزي وهيئة التأمين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتوفير 1500 وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال 100 يوم في القطاع المذكور.

وقال سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية والتوطين إن الشراكة بين الوزارة والجهات المنظمة لعمل القطاع المصرفي والمالي والشركات العاملة في هذا القطاع أثمرت بشكل أولي عن استحداث وتوفير 493 فرصة عمل تم عرضها خلال اليوم المفتوح الأول الذي تم تنظيمه أمس في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في دبي.

وأضاف أن المسؤولين في المؤسسات المالية والمصرفية التي شاركت في اليوم المفتوح الأول أجروا 777 مقابلة وظيفية للمواطنين والمواطنات الذين بلغ عددهم 415 باحثاً عن العمل خضع بعضهم لأكثر من مقابلة وظيفية وذلك انطلاقاً من الحرص على فتح المجال أمامهم للاطلاع على طبيعة وامتيازات الوظائف المطروحة وكذلك إتاحة المجال أمام المؤسسات للوقوف على قدرات المتقدمين للوظائف ومدى توافقها مع متطلبات نوعية الوظائف المتوافرة.

عروض للعمل

وأشار إلى أن مجمل المقابلات الوظيفية التي تم إجراؤها خلال اليوم المفتوح أثمرت عن حصول 47 مواطناً ومواطنة على عروض للعمل في وظائف متنوعة لدى المؤسسات المشاركة بينما ترشح 212 مواطناً وموطنة آخرون لشغل الوظائف لدى هذه الشركات التي ستجري مفاضلة بينهم تمهيداً لإبرام عقود العمل مع الذين يقع عليهم الاختيار بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأوضح أن 156 مواطناً ومواطنة من مجموع المشاركين في اليوم المفتوح لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم، حيث يجري التواصل مع الشركات المعنية لمعرفة أسباب ذلك بهدف إشراكهم في البرامج التي تنظمها الوزارة للتأهيل والتدريب بما يجعلهم قادرين على اجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلاً للحصول على الوظيفة التي يتطلعون إليها.

وأشاد السويدي بالتعاون الذي أبدته المؤسسات المالية والمصرفية التي شاركت في اليوم المفتوح الأمر الذي يؤكد حرصها على المشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التوطين.

ولفت إلى أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها تعمل على استحداث المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي والمالي، حيث سيتم عرض هذه الفرص خلال اليوم المفتوح الثاني المقرر تنظيمه في 30 الجاري في أرض المعارض في أبوظبي.