«كريبتيك»: تبنّي دبي «بلوك تشين» يدعم السوق العقاري

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اعتبرت شركة «كريبتيك»، المتخصصة في مجال الاستثمار في البلوك تشين، أن التكنولوجيا الجديدة يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في تطوير وتغيير شكل سوق دبي العقاري واقتصاد الإمارة بشكل عام بفضل تضمينها لمستويات جديدة من الشفافية وبالتالي استقطاب كبار اللاعبين والاستثمارات والمستشارين من مختلف أنحاء العالم.

وترى الشركة أن استراتيجية البلوك تشين 2021 التي أطلقتها دبي الذكية ستدعم وبشكل كبير اقتصاد الإمارة من خلال كسب ثقة المستثمرين الدوليين واستقطاب موجة جديدة من الاهتمام الخارجي بالسوق العقاري المزدهر.

وقال عمر جاكسون، المدير لدى كريبتيك: «المبادرات الحكومية التي نشهدها اليوم ستلعب دوراً في تحويل دبي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والذي بدوره سيساهم في خلق مجموعة أكبر من الفرص الاقتصادية في شتى القطاعات، ناهيك عن المستوى العالي من الشفافية الذي سيطغى على السوق بفضلها. هذا أمر تتطلع له كبرى المؤسسات المالية العالمية، وحضورها وتواجدها سيعزز الثقة بالاستثمار في سوق دبي العقاري. نؤيد وبشكل مطلق المبادرة الحكومية البناءة هذه ونرحب بالمستثمرين بمختلف فئاتهم وخصوصها المحدثين على التكنولوجيا الذين يرغبون باستكشاف إمكاناتها».

وأضاف: «إحدى الفرص الكبيرة في السوق العقاري هو استخدام البلوك تشين لشراء الأصول العقارية بالعملات المشفرة، مما يعني أن المستثمر يمكنه شراء جزء من العقار عوضاً عن شراء العقار كاملاً.