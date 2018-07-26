«إس إن سي لافالين» تفوز بعقد لثلاث محطات في «ميدان ون»

المصدر: دبي - البيان

فازت شركة «إس إن سي لافالين» للهندسة وأعمال البناء، أمس، بعقد من مجموعة ميدان لتقديم الخدمات الهندسية وخدمات إدارة المشاريع للمحطات الرئيسة «مهرة»، و«جياد»، و«فرسان»، جهد 11/‏‏132 كيلوفولت، بقيمة تبلغ نحو 70 مليون دولار (257 مليون درهم)، التي ستلبي الطلب في «مشروع ميدان ون».

وستتولى الشركة وضع التصاميم الشاملة وتوفير المحطات الثلاث ذات القواطع المعزولة جهد 11/‏‏132 كيلوفولت، إضافة إلى تقديم التصاميم الهندسية، وتشييد 3 مبانٍ مكونة من طابقين. كما يتضمن العقد توفير خدمات تشمل التصميم والإدارة والتركيب وتشغيل القواطع جهد 132 كيلوفولت، و11كيلوفولت، ومحولات التوزيع بقدرة 11/‏‏132 كيلوفولت، و35/‏‏50 ميجا فولت أمبير. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطات مع نهاية عام 2019.