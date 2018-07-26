عروض صيف الشارقة تنطلق أول أغسطس

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة إطلاق «عروض صيف الشارقة» لموسم عام 2018، اعتباراً من أول أغسطس المقبل ولغاية 16 سبتمبر المقبل، وسط تسارع وتيرة استعدادات مراكز التسوق والمحال التجارية لإطلاق أقوى عروضها على مدار العام.

وجاء الإعلان عن موعد وتفاصيل النسخة الجديدة من عروض صيف الشارقة، الحدث التجاري والسياحي الأضخم الذي تنظمه الغرفة سنوياً، خلال اجتماع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق الذي عقد مؤخراً في مقر الغرفة، بحضور إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق وأمجد عوض الكريم رئيس لجنة الاشتراكات بالعروض، وهناء السويدي رئيس قسم المهرجان والعروض في الغرفة، وأعضاء مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق.

فعاليات وجوائز

وأعلن «سيتي سنتر الشارقة» عن منح جائزة كبرى عبارة عن منحة دراسية بقيمة 50 ألف درهم، وجوائز يومية تتضمن جهاز كمبيوتر محمول على مدار 31 يوماً، وتنظيم مسابقات عائلية لاختبار المعلومات، حيث ستكون المسابقات بين عائلتين وستحظى العوائل الرابحة بجوائز عينية قيمة، بالتزامن مع إطلاقه «حملة العودة إلى المدارس».

فيما أعلن «صحارى سنتر» عن منح عدد من الجوائز الكبرى لزواره عبارة عن سيارة «رانج روفر» موديل 2018 وفيلا ورحلة لشخصين إلى إحدى عاصمتي الموضة نيويورك وميلان على أن يجري السحب على الجائزة الكبرى بتاريخ 15 أغسطس، بالإضافة إلى تنظيم عرض كرنفال وعرض ترفيهي للأطفال خلال الفترة 26 ـ 30 أغسطس المقبل. في حين أعلن مركز «زيرو 6» عن تنظيم عرض كرنفال مع عرض ترفيهي للأطفال خلال الفترة 24 يوليو الجاري ولغاية 24 أغسطس المقبل.

أسعار تنافسية

وتوفر عروض الصيف للمتسوقين فرصة لشراء الحاجيات بأسعار تنافسية وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كما يتيح للراغبين في السفر إلى بلدانهم خلال العطلة الصيفية إمكانية شراء الهدايا بأفضل الأسعار، في ظل الخصومات الكبيرة التي تقدمها مراكز التسوق والمتاجر لروادها في فصل الصيف تحت إشراف مباشر من غرفة الشارقة ورقابة الجهات المختصة.