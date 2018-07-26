«إنتيغرو» شريك التأمين لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018 عن شراكته مع «إنتيغرو» كشريك التأمين العالمي الرسمي للنسخة الافتتاحية من المعرض، الذي يقام في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال ألكساندر نيكول، مدير معرض أبوظبي الدولي للقوارب: المعرض سيشكّل بنسخته الأولى فرصة كبيرة لعقد الشراكات وبناء العلاقات مع المؤسسات العالمية المتخصصة مثل إنتيغرو، ونأمل أن تكون هذه بداية شراكة متجددة تستمر في الدورات المقبلة من هذا المعرض.

وأكدت أكثر من 180 علامة تجارية عارضة مشاركتها في الحدث. ويتوقع أن يستقطب المعرض 20 ألف زائر من المختصين في المجال البحري ومحبي الرحلات البحرية والعائلات على مدى أربعة أيام. ولدى «أدنيك» مرسى يمتد على مساحة 31 ألف متر مربع.