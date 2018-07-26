«أستيكو»: المبادرات الحكومية تساعد على تعزيز حركة السوق العقارية

المصدر: دبي- البيان

توقع جون ستيفينز المدير التنفيذي لشركة «أستيكو» أن تؤدي المبادرات الحكومية الاستباقية والتطوير المستمر للبنية التحتية، إلى تعزيز حركة السوق العقارية والاستثمارات، مشدداً على أن الإمارات تمثل ملاذاً متميزاً للاستثمار العقاري وهي تواصل الحفاظ على هذه المكانة الرائدة.

وأشار إلى أن القوانين الجديدة ستعمل على اجتذاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب. وأوضح ستيفينز أنه من المتوقع أن تحفز أعمال البنية التحتية الجارية والتقدم في الإطار التشريعي ومشاريع التنمية الكبيرة التي تدعمها الحكومة إلى جانب إطلاق مشاريع الضيافة المتميزة، نموَّ عدد المستثمرين وحركة السياحة في المناطق الشمالية.

وأشار تقرير العقارات للربع الثاني من عام 2018 الصادر عن شركة استيكو إلى أن أسعار إيجار الشقق في المناطق الشمالية انخفضت بمتوسط ربع سنوي قدره 2% خلال الربع الثاني.