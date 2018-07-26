«أجيليتي» الكويتية تعرض شراء جزء من أنشطة «أبراج»

المصدر: Ⅶدبي ـ رويترز

قدمت «أجيليتي» الكويتية، إحدى كبرى الشركات العاملة بمجال الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج، عرضاً للاستحواذ على جزء من أنشطة إدارة الاستثمار التابعة لشركة الاستثمار المباشر أبراج.

وأجيليتي أحد المشترين المحتملين لوحدة إدارة الاستثمار التابعة لأبراج، التي قدمت طلباً لتصفية مؤقتة في جزر كايمان في يونيو بعد أشهر من خلاف مع مستثمرين يتعلق باستخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

وتظهر رسالة تحمل تاريخ 19 يونيو اطلعت عليها وكالة رويترز أن أجيليتي قدمت «عرض استحواذ» على جزء من نشاط أبراج.