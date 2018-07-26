اللجنة الاقتصادية بعجمان تطّلع على تجربة دائرة الأراضي في التصنيف

المصدر: عجمان ـ البيان

قدّم فريق عمل مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان مؤخراً عرضاً تفصيلياً لمشروع التصنيف العقاري العالمي، الذي أطلقته الدائرة أمام اللجنة الاقتصادية بعجمان بحضور المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية وسلطان النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط وأعضاء اللجنة الاقتصادية.

وتعد عجمان أول مدينة في العالم تنفرد بهذا المشروع وتصنف مكاتبها العقارية ومبانيها ضمن معايير تم وضعها بالاستعانة بخبراء عالميين لتعزيز الشفافية والثقة بين المتعاملين وذوي العلاقة كممارسة متميزة ومبادرة نوعية تجسد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة. وأشاد أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمشروع الذي يركز في المقام الأول على الالتزام بالقانون والمسؤولية المجتمعية والمظاهر الجمالية وجودة الخدمات.