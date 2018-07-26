410 ملايين درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حقّقت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 410 ملايين درهم حيث تم تسجيل 131 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 68 مليون درهم و109 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 137 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة مردف.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهون 205 ملايين درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 166 مليون درهم و29 رهن فلل وشقق بقيمة 39 مليون درهم أهمها بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة 60 مليون درهم ورهن بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 44 مليون درهم.