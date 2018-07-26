محفظة «تريبل» الإلكترونية تحسّن قدراتها لتعزيز حضورها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

عززت شركة «تريبل» المختصة بالتقنيات المالية، تطبيق محفظتها الإلكترونية المحمولة، المتاح للتنزيل على متجري «غوغل بلاي» و«أبل ستور»، عبر إضافة خدمات ومزايا جديدة.

وبات بوسع المستخدمين في الإمارات الآن، تعبئة الرصيد النقدي لمحافظهم الإلكترونية من «تريبل» حتي 3000 نقطة تعبئة، بجميع أنحاء الإمارات، من دون تحمّلهم أي رسوم، ما يمكّن عملاءها من استخدام مجموعة من الخدمات المالية التي تم إطلاقها حديثاً في تطبيقها، مثل تعبئة رصيد الهواتف المحمولة محلياً ودولياً، وإجراء التحويلات بين الأفراد، وسداد قيمة مشتريات التجزئة بطرق آمنة وسريعة.

كما أطلقت «تريبل»، برنامج الولاء للتطبيق الذي يكافئ مستخدميه بنقاط قابلة لاستبدالها بقسائم عند المتاجر. وبالإضافة إلى ذلك، تمنح الشركة جميع العملاء، فرصة للفوز بجوائز أسبوعية ببساطة، عن طريق استخدام خدمة تعبئة الرصيد الدولية.

وقال باولو غاغلياردي الرئيس التنفيذي إن الشركة أطلقت هذا التطبيق بعد نجاحه في مرحلة الاختبارات بهدف تزويد العملاء بحلّ سهل وسريع وآمن لسداد المدفوعات، مشيراً إلى أن قطاع التقنيات المالية يمرّ بمرحلة من الابتكارات المهمة.