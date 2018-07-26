«الإمارات للزجاج» تنظّم برنامجاً تدريبياً لمختبر دبي المركزي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الإمارات للزجاج، الشركة التابعة لدبي للاستثمار، أخيراً، برنامجاً تدريبياً لمدة يومين لمختبر دبي المركزي المسؤول عن إجراء الاختبارات، وإصدار شهادات الاعتماد لبلدية دبي. وركز البرنامج التدريبي على أداء واختبار الزجاج في قطاع البناء، ما يؤكد التزام الشركة إزاء تطبيق أعلى معايير الجودة وإجراء الاختبارات في صناعة الزجاج.

واشتملت الدورة على تقديم العروض التوضيحية عن طريق تصنيع الزجاج وآليات تجهيزه وتطبيقاته وجوانب استخدامه في هذا القطاع، إضافة إلى تنظيم جولة تعريفية في مصنع الإمارات للزجاج في القوز، ومصنع التكسية في مجمع دبي للاستثمار. وحضر المشاركون جلسات للاختبارات العملية في مختبرها الحديث. وتعدّ الدورة التدريبية بداية لسلسلة من أنشطة التعاون بين الطرفين.