«إمباور» تطبّق نظاماً ذكياً للتحكّم الأمثل بتدفّق المياه المبرّدة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) تطبيق برنامج «نظام التحكم الأمثل في تدفق المياه المبردة لمحطات المبدلات الحرارية باستخدام العمليات الإحصائية الذكية» للمباني التي تشرف عليها في منطقة نخلة جميرا.

وحقق النظام نتائج مهمة في الحفاظ على الطاقة، حيث حقق تحسناً بقدر 0.045 كيلووات لكل طن تبريد مما نتج عنه توفير أكثر من 4 ملايين كيلووات/ ساعة من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 2 مليون درهم خلال عام.

ونجحت «إمباور» في تطوير النظام الذي يستخدم على نطاق واسع في المجال الصناعي، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزام الشركة بتلبية متطلبات المستخدمين من حيث جودة الخدمات المقدمة إليهم.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: لا يزال قطاع تبريد المناطق في طور النمو في مجال قطاعات الطاقة المماثلة في الشرق الأوسط. نحتاج إلى الحصول على أنظمة أفضل لقياس الالتزام بمعايير الجودة في جهودنا سعياً لتحقيق الأفضل.

ومع زيادة التركيز للوصول إلى أعلى مستويات رضا المتعاملين، نحتاج إلى اتخاذ تدابير أفضل تساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا من حيث المعايير المعتمدة في العمليات التشغيلية والخدماتية، وهو الهدف الذي يساعدنا النظام الذي تم تطويره «نظام التحكم الأمثل في تدفق الطاقة لمحطات المبدلات الحرارية باستخدام العمليات الإحصائية الذكية» على بلوغه، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة التي تنسجم مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة المستدامة وتعزيز كفاءة الطلب، بالإضافة إلى المساهمة في حماية البيئة عبر ترشيد الطاقة والحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

وحازت «إمباور» إشادة دولية واسعة لجهودها في تطوير مشروع «نظام التحكم الأمثل في تدفق الطاقة لمحطات المبدلات الحرارية باستخدام العمليات الإحصائية الذكية»، حيث فاز المشروع بجائزة الابتكار الفخرية، في حفل توزيع الجوائز الخاص بالدورة الـ 109 للمؤتمر والمعرض السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق الذي عقد مؤخراً في مدينة فانكوفر الكندية.