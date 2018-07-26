1200 نشاط ضمن مبادرة «باشر أعمالك»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن أن عدد الأنشطة التجارية التي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، التي أطلقتها بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في إمارات رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة، تتضمن 1200 نشاط تجاري، مؤكدة أن المبادرة التي تستهدف الحصول على جميع الموافقات الخاصة بممارسة الأعمال إلكترونياً ستعمم على جميع إمارات الدولة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل توفير خمس خدمات جديدة لمجتمع الأعمال، منها ما هو مخصص للمستثمرين من خارج الدولة.

جاء إطلاق المبادرة استناداً إلى رؤية الإمارات نحو تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، ومحصن بمقاييس دولية وبيئة تنظيمية محفزة لاستقطاب الاستثمارات، وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق.

وقال المهندس محمد الخميس، مدير برنامج حكومة الإمارات الذكية، إن إطلاق المبادرة جاء استكمالاً لخطة الإمارات نحو التحول الذكي في قطاع تقديم الخدمات الحكومية بأسلوب مبتكر أكثر تطوراً، مشيراً إلى أن المبادرة ستسهم في أتمتة عملية الحصول على جميع الوثائق اللازمة لمزاولة العمل إلكترونياً، خلال 15 دقيقة.

وأوضح أن المبادرة شملت الشركاء الاستراتيجيين في رأس الخيمة وعجمان والفجيرة، فيما سيتم إطلاقها مع بقية الشركاء في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين، حسب جاهزيتهم، وبحد أقصى في سبتمبر 2018.

وأكد أن المرحلة الثانية من المبادرة ستتضمن خدمات التجديد والتحديث والإلغاء، وإضافة نشاطات للرخصة التجارية، كما ستشمل المستثمرين من خارج الدولة، وسيتم الربط مع القطاع الخاص، ما سيتيح للعميل فتح حساب بنكي والتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، واختيار موقع إلكتروني وموقع فعلي للشركة، إضافة إلى إمكانية الحصول على صندوق بريد. وبشأن عدد أنشطة الأعمال التي تتضمنها المبادرة، قال مدير برنامج الحكومة الذكية إن المرحلة الأولى تشمل أكثر من 1200 نشاط تجاري، تختلف تصنيفاتها حسب الدائرة الاقتصادية في الإمارة المعنية.