«هواوي» تعزّز روابطها مع شركاء التجزئة في المنطقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

عقدت «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» قمة لشركائها في مدينة شنزن بالصين، بحضور ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بهدف دفع وتعزيز روابطها مع شركاء التجزئة من الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتواصل المجموعة مساعيها لدفع وتطوير مسيرة الابتكار العالمي مستندة إلى مكانتها كواحدة من أبرز ثلاث شركات متخصصة بتصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، والشركة الأولى في الصين. وتوضح استثماراتها في الشرق الأوسط وأفريقيا مستوى نجاح العمليات التشغيلية للشركة الصينية التي تساهم في بناء علاقات تجارية مربحة بين الصين ومختلف الدول.

وقال جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: تعتبر العلاقات التي تربط مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بشركائها عاملاً رئيسياً في نجاح شبكتنا وعملياتنا التشغيلية في مختلف دول المنطقة. ونحن ملتزمون بتمكين شركائنا عبر منتجات متميزة، ونعمل على تحسين الدعم اللوجستي، وتقديم الدعم التقني الأكثر ذكاء إلى جانب تعزيز القوى العاملة. ولأننا ندرك دور «العولمة المحلية»، حرصنا على تركيز جهودنا على اعتماد استراتيجيات عالمية، وإبرام شراكات استراتيجية محلية في كافة الأسواق.

وتطرّقت محاور النقاش في القمة لعدة مواضيع من بينها التوجهات الجديدة التي من شأنها رسم ملامح قطاع التجزئة، حيث ينبغي على متاجر أو منصات التجزئة اليوم تزويد العملاء بتجربة أكثر تفاعلاً وعاطفية وذكاء، وبشكل يتفق مع نمط الحياة الحالي للمستخدمين في كل دولة. وبناء على ذلك، تبذل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين جهوداً حثيثة لتحسين الأعمال التجارية مع تجار تجزئة مستقلين.