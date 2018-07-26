«الاتحاد» تعتزم تشغيل طائرتها بوينغ دريملاينر إلى الرباط

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران أنها تعتزم تشغيل طائرتها طراز بوينغ 787-9 دريملاينر لخدمة رحلاتها المنتظمة من أبوظبي إلى العاصمة المغربية الرباط اعتباراً من 3 أكتوبر. وستحل الطائرة دريملاينر محل الطائرة طراز إيرباص A330-300 التي تشغلها الشركة في الوقت الراهن لخدمة رحلاتها إلى العاصمة المغربية.

تعزيز حضور

ويأتي إدخال الطائرة ذات التقنيات المتطورة لخدمة رحلات الاتحاد للطيران إلى الرباط في إطار تعزيز حضورها في السوق المغربية. وكانت الشركة بدأت منذ 1 مايو تشغيل طائرتها طراز 787 دريملاينر لخدمة رحلاتها اليومية إلى الدار البيضاء، التي تعد أحد المراكز التجارية الكبرى في المملكة المغربية. وسوف يساهم إدخال الشركة لطائرتها الجديدة على وجهة الرباط كذلك في تزويد عملاء الاتحاد للطيران المسافرين من وإلى وجهات الشركة في المغرب بنفس تجارب السفر المتسقة على صعيد المقصورات وأحدث تقنيات الاتصال على متن الطائرات.

رحلة ثالثة

وتلبيةً للطلب خلال فترة الذروة بموسم الصيف، أضافت الاتحاد مؤخراً كذلك رحلة ثالثة أسبوعياً إلى العاصمة المغربية سيستمر تشغيلها في أيام السبت حتى 29 سبتمبر. وبدأت الاتحاد للطيران تشغيل رحلاتها إلى الرباط في يناير 2016.

ولدى الاتحاد للطيران شراكة بالرمز مع الخطوط الملكية المغربية منذ مايو 2007. وبموجب الاتفاقية، تضع الناقلة الوطنية المغربية رمزها «AT» على رحلات الاتحاد للطيران من أبوظبي إلى الرباط والدار البيضاء. كما تضع الاتحاد للطيران رمزها «EY» على رحلات الخطوط الملكية المغربية من الدار البيضاء إلى أغادير، ومراكش، وطنجة. وشريطة الحصول على موافقات الجهات الحكومية، سوف تشارك الاتحاد للطيران كذلك بالرمز على رحلات الخطوط الملكية المغربية من الدار البيضاء إلى أبيدجان في ساحل العاج، وكوناكري في غينيا، وداكار في السنغال.