«شروق» تتبادل الخبرات مع «آر إي آي» الكورية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مذكرة تفاهم ثانية، مع مجموعة «آر إي آي القابضة» الكورية، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين الجانبين.

تهدف المذكرة إلى توفير المعلومات الاقتصادية والدراسات الإحصائية، ودعم قاعدة البيانات التجارية للاستفادة منها في تيسير إبرام العقود التجارية، وتفعيل المشاريع المشتركة بين الجانبين.

وتأتي المذكرة، منسجمة مع مذكرة التفاهم الأولى التي وقعتها (شروق) مع مجموعة «آر إي آي القابضة»، ومؤسسة «هايون» الطبية، المشغلة لمستشفى «سيجونغ» العام في كوريا الجنوبية، في مايو الماضي، والهادفة لتأسيس أول مستشفى كوري جنوبي في الشارقة، كما أنها تأتي ثمرة لمنتدى الأعمال الإماراتي- الكوري، الذي شهد مشاركة رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في مارس الماضي.

وكان الرئيس مون، قد أكد على التزام كوريا الجنوبية بتوسيع آفاق التعاون مع الإمارات في قطاعات جديدة، في إطار الجهود الثنائية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية إلى دفع عجلة التطور والتنمية في كلا البلدين.

وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لـ (شروق): «تمتلك كوريا الجنوبية واحداً من أقوى اقتصادات آسيا، وتتمتع بتجربة رائدة في مجال التكنولوجيا، وخاصة منذ إعلان الثورة الصناعية الرابعة، وهما عنصران أساسيان في استراتيجية الدمج الرقمي لإمارة الشارقة، ويأتي توقيع التفاهم، في إطار مساعينا لتعزيز حضور الإمارة على خارطة الأعمال الدولية».

من ناحيته، قال سون بونغ هونغ رئيس مجموعة «آر إي آي القابضة»: «تتمتع الشارقة باقتصاد نشط ومتنوع، إلى جانب بنية تحتية متطورة وداعمة لقطاع الأعمال».