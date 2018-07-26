«جلوبال باكجنج» تحقّق نمواً كبيراً في صناعة زجاجات العطور

المصدر: الشارقة - البيان

حقّقت شركة «جلوبال باكجنج» لتصميم وتصنيع زجاجات العطور، التي تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لها، نمواً ملحوظاً وتوسعاً في عملياتها تمثل بنجاحات كبيرة في جودة المنتجات التي يوفرها مصنع الشركة والمتمثلة بتصميم وتصنيع زجاجات العطور وتوريدها لزبائنها من كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة العطور، مسجلة حضوراً عالميا بمنتجاتها «صنع في الشارقة».

وبات اسم الشركة من الأسماء المهمة في هذا القطاع، حيث تأسست الشركة منذ 16 عاماً في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، حيث بدأ دينيش كوبتا وأميت سنجال معاً بتأسيس شركتهما بمساحة 250 متراً مربعاً ثم تم توسعة الشركة والمصنع التابع لها في 2008 إلى 2500 متر مربع حيث تم تزويد المصنع وتجهيزه بأفضل المعدات الحديثة.

وأكد أميت سنجال المدير والمؤسس في «جلوبال باكجنج» على الأهمية الكبيرة التي أصبحت تمتاز بها المنطقة الحرة لمطار الشارقة لإقامة مثل هذه الاستثمارات، لما توفره من خدمات وتسهيلات وامتيازات جاذبة ومشجعة للمستثمرين، مؤكداً على الدور الكبير الذي لعبته إدارة المنطقة وساعدتهم في نمو أعمالهم ونجاحها عبر التسهيلات المقدمة وسهولة إتمام الإجراءات في كافة مراحل عملهم.