43 مليون مسافر عبر مطار دبي في النصف الأول من العام الجاري

المصدر: وام

بلغت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ذروتها في النصف الأول من عام 2018 لتصل الى 43.7 مليون مسافر نتيجة الزيادة المضاعفة التي شهدتها حركة المرور في شهر يونيو الفائت.

وحسب التقرير الصادر عن مطارات دبي اليوم، فقد استقبل المطار 43 مليونا و 739 الفا و 105 مسافرين خلال النصف الأول من هذا العام بزيادة نسبتها 1.6 بالمائة مقارنة مع 43 مليونا و045 الفا و 268 مسافرا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وشهد شهر يونيو الفائت ارتفاعا في حركة المرور بنسبة 11.7 بالمائة حيث استقبل المطار 6 ملايين و795 الفا و 492 مسافرا مقارنة مع 6 ملايين و 084 الفا و 674 مسافرا في الشهر ذاته من عام 2017 ، وعزت مطارات دبي هذا النمو الكبير للتأثير الذي أحدثه شهر رمضان المبارك على حركة المرور العام الماضي.