«دبي للسياحة» تحث المنشآت الفندقية على تبني أفضل ممارسات الاستدامة

المصدر: Ⅶدبي- البيان

دعت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي المنشآت الفندقية إلى تبني أفضل ممارسات الاستدامة. ونظمت الدائرة مؤخراً نسخة أخرى من ورشة عمل «لعبة الألواح» لموظّفي المنشآت الفندقية بدبي، بهدف تشجيع الشركاء على تبنّي أفضل الممارسات لترسيخ الاستدامة، وأيضاً تطبيق برنامج «أداة احتساب الكربون» في المنشآت الفندقية، وذلك ضمن جهود تطبيق مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال السياحة المستدامة عالمياً.

وكانت «دبي للسياحة» قدّمت «لعبة الألواح»، وبرنامج «أداة احتساب الكربون» كأداتين لتطبيق مبادرة «دبي للسياحة المستدامة». وشارك في الورشة التي أقيمت بفندق «زعبيل هاوس بإدارة جميرا» بمنطقة السيف، نحو 74 شخصاً و51 فندقاً في دبي، إلى جانب ممثلين عن بلدية دبي قدموا شرحاً حول «مصباح دبي»، الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، والذي صممته وأنتجته شركة فيليبس وبلدية دبي.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في «دبي للسياحة»: من الضروري العمل بشكل مستمر على تطبيق إجراءات جديدة ومتقدّمة لمواكبة التطوّر السريع لقطاع السياحة والضيافة في دبي بوجه عام، وذلك من أجل خفض استهلاك الموارد والمحافظة عليها، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحويل الإمارة إلى وجهة عالمية رائدة في مجال السياحة المستدامة.

دعم

وقال المهندس أحمد سعيد البدواوي، مدير إدارة تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة في بلدية دبي: يأتي دعم بلدية دبي لـ«دبي للسياحة المستدامة» تأكيداً على أهمية الشراكة التي تؤمن بها بلدية دبي مع مختلف القطاعات في الدولة ومن بينها القطاعان الحكومي والخاص.