الإمارات الأولى إقليمياً بالأداء اللوجستي

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر، أمس، عن البنك الدولي، متفوقة على فرنسا وكندا وأستراليا والنرويج وإيطاليا ولوكسمبورج على المستوى العالمي.

وسجلت الإمارات مراكز متقدمة على المؤشر في الفئات الفرعية، حيث حلت في المركز السابع عالمياً في فئة الشحن الدولي، وفي المركز العاشر عالمياً في فئة ضبط توقيتات الشحن، وفي المركز السادس عشر في فئة متابعة الشحنات وتتبعها، وفي الفئة الثالثة عشرة في فئة البنية التحتية للشحن، والسابع عشر في فئة الجمارك.

واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في الترتيب العام، متفوقة بذلك على دول منها فرنسا ولوكسمبورج وكندا وأستراليا والنرويج وإيطاليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والصين. وسجلت الإمارات 92.8 % من أعلى معدل أداء في هذا المؤشر، حسب تقرير البنك الدولي.

وقال التقرير، إن الإمارات إلى جانب اليابان والدنمارك ونيوزيلندا كانت من أسرع دول العالم تحسناً في الأداء اللوجستي في الفترة من عام 2012 حتى الآن.

وجاءت ألمانيا وهولندا والسويد وبلجيكا وسنغافورة وبريطانيا واليابان والنمسا وهونغ كونغ والولايات المتحدة في المراكز العشرة الأولى على الترتيب.