%6 نمو المناولة بموانئ دبي العالمية في النصف الأول

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية، أمس، مناولة 35.6 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر محفظة أعمالها العالمية من محطات الحاويات خلال النصف الأول من عام 2018، مسجلة نمواً سنوياً في أحجام المناولة الإجمالية بنسبة 6% على أساس المقارنة المثلية وبنسبة 4.8% على أساس التقارير المحاسبية. وشهد النصف الأول من العام تحسناً ملحوظاً في حركة التجارة العالمية أدى إلى تحقيق النمو في أحجام المناولة عبر المناطق الجغرافية الثلاث في محفظة أعمال موانئ دبي العالمية، خاصة في محطاتنا في أوروبا وأستراليا.

وسجل أداء إقليم الإمارات الذي قام بمناولة 7.7 ملايين حاوية نمطية خلال النصف الأول، نمواً سنوياً طفيفاً بنسبة 0.2%، أما المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية فقد قامت بمناولة 18.6 مليون حاوية نمطية خلال النصف

الأول من 2018 بزيادة سنوية بلغت 4% على أساس التقارير المحاسبية، بينما ارتفع النمو السنوي في الأحجام الموحدة على أساس المقارنة المثلية بنسبة 4.5%.

أداء مشجع

وقال سلطان بن سليم: كما كان متوقعاً، شهدنا تباطؤاً في معدل النمو السنوي في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني من 2017 الذي حقق نمواً بنسبة 10.7% مدفوعاً بمكاسب الحصة السوقية من التحالفات الجديدة بين شركات الشحن، والتي أدت إلى نمو أحجام المناولة، لكن الأداء القوي عبر كافة المناطق الجغرافية على امتداد محفظة أعمالنا يؤكد صحة استراتيجيتنا في تنويع أنشطتنا وتوفير الطاقة المناسبة بالأسواق الرئيسية. وأضاف: يسرنا مواصلة محطاتنا في أوروبا وأستراليا تحقيق النمو ولا نزال نتوقع زيادة مساهمة استثماراتنا الجديدة في نمو أحجام المناولة في النصف الثاني.

واختتم قائلاً: على الرغم من استمرار الرياح الجيوسياسية المعاكسة والتغيرات الأخيرة في السياسات التجارية في التأثير في سوق الحاويات، إلا أن أداء مناولة الأحجام في النصف الأول يدل على متانة موقعنا في القطاع، ما يؤهلنا لتحقيق النمو.