دبي ضمن أفضل 5 مدن للزيارة في 2018

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب وسيد صالح

تواصل دبي تفردها على الساحة العالمية من خلال انتقائها واحدة من أفضل خمس مدن للزيارة في 2018، لتأتي في المركز الثالث بعد كل من باريس، ولندن.

وتلت دبي كل من نيويورك وبانكوك.

وقال موقع «Headlines of Today»المنصة الإخبارية العالمية المتخصصة في السفر والتكنولوجيا إن دبي تشتهر بهندستها المعمارية الرائعة وجزرها الاصطناعية.

من جهة أخرى أكدت ماريا موريس، المسؤولة في شركة «نايت فرانك» المتخصصة في الدراسات والأبحاث العقارية، أن دبي ما زالت شابة وما زالت تعيش مرحلة من التطور والنمو، وأن تطورها يضعها في مرتبة واحدة مع أبرز مراكز العقارات الفاخرة في العالم كلندن ونيويورك.

وقالت موريس التي ترأس فريق تسويق المشروعات والعقارات السكنية الفاخرة لمنطقة الشرق الأوسط وشرقي أفريقيا في «نايت فرانك»، لموقع «مانشون غلوبال» الشبكي الأميركي المختص بشؤون العقارات حول العالم إن من أبرز خصائص تطور دبي العقاري أن منظرها الحضاري وشكلها الجمالي يشهدان تغيراً مستمراً، وأن دبي تنتهج في تطوير عقاراتها نهجاً لا يقتصر على مجرد تشييد بنايات جديدة ذات مناظر مبهرة فحسب، وإنما أيضاً تبتكر عروضاً شاملة تقدمها لعملائها.

وذكرت أن من أكثر المناطق التي ينطبق عليها هذا النهج في دبي نخلة جميرا، وداون تاون دبي، ومركز دبي المالي العالمي. وأضافت أن داون تاون دبي تبرز على وجه الخصوص كأفضل مناطق دبي الآن للشراء بغرض الاستثمار العقاري، وأنها ستشهد المزيد من النمو، بينما تعد نخلة جميرا هي أفضل مناطق دبي الآن للمستهلك النهائي.

