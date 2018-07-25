تثبيت التصنيف الائتماني

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية طويلة الأمد لمجموعة موانئ دبي العالمية عند الدرجة «+ BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً للتقرير الذي أصدرته الوكالة أمس.

ويعكس التثبيت قوة المجموعة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة بحسب ما ذكرت «فيتش» في تقريرها.

وأضافت أن الخطة التوسعية لموانئ دبي تتسم بمرونة تتيح لها تنويع ملف أعمالها وصفقات الاستحواذ التي تعتزم إبرامها، كما ستتيح لها أيضاً الاحتفاظ بتوازن هيكل ديونها كما أشارت «فيتش» إلى أن الاستحقاق طويل الأجل للامتياز الرئيسي لموانئ دبي «وهو ميناء جبل علي 87 عاماً» يدعم العامل الائتماني، ذلك أنه يضمن للمجموعة جدوى طويلة الأمد فيما يتعلق بتوليد التدفقات النقدية. ونوهت باستقلالية الملف الائتماني للمجموعة، حيث لا تتضمن أي دعم من حكومة دبي.