«اقتصادية أبوظبي» تستعد لإطلاق مركز للتميز في «البلوك تشين»

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الخدمات التكنولوجية المتكاملة «ألغوريثما»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشاريع مرتبطة بمبادرات واستراتيجيات التحول نحو التكنولوجيا الرقمية. وقع الاتفاقية بمقر شركة الغوريثما خليفة المنصوري وكيل الدائرة والدكتور صالح الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة الغوريثما. وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق مركز للتميّز في «البلوك تشين» في مقر «كريبتو لابز» في مدينة مصدر في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية يقدم مركز التميّز في البلوك تشين خدماته لتمكين الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة من إدارة البحوث والبرامج البحثية الخاصة بها باستخدام أحدث البرمجيات والمنصات التكنولوجية القائمة على البلوك تشين، إلى جانب توفير برامج للريادة والتدريب على أفضل الممارسات في المجالات ذات الصلة.

وتتضمن الاتفاقية بين الجانبين استضافة الفعاليات مشتركة وإطلاق مبادرات من خلال مركز التميز في البلوك تشين، إلى جانب العمل مع خبراء في هذا المجال مع الحكومة والأوساط الأكاديمية وكذلك الشركاء المستثمرين للتقييم والاستثمار في تطورات البلوك تشين الأكثر أهمية ومعالجة المخاطر والتحديات في تنفيذ واستخدام هذه التقنية.