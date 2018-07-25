غرفة عجمان ومجلس الشباب ينظمان ورشة عن ريادة الأعمال

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب ورشة عمل حول ريادة الأعمال وذلك ضمن مبادرة «ريادة» بحضور أكثر من 50 مشاركا للتعرف على مواصفات رائد الأعمال وخطوات النجاح في تنفيذ المشاريع الخاصة ومدى توجه حكومة الإمارات إلى دعم القطاع الاقتصادي وتحفيز الشباب لدخول عالم ريادة الأعمال.

شهد الورشة التي استضافها مركز شباب عجمان محمد العرياني عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي مدير عام الغرفة وأحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار في الغرفة وجميلة كاجور مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري بالغرفة.

قدم الورشة الباحث والمحاضر في ريادة الأعمال جاسم البستكي، الذي أكد أهمية ريادة الأعمال ومساهمتها في القطاع الاقتصادي وتوفير فرص عمل، مثمناً توجيهات القيادة الرشيدة وتوفير الحكومة لبيئة جاذبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير منصات تدريب علمية وعملية لرواد الأعمال ومنصات تسويقية ومؤسسات معنية بدعمهم وتوفير عناصر النجاح.

وقدم للحضور العديد من قصص النجاح والتجارب للاستفادة منها موضحاً للحضور أن ريادة الأعمال تلزمها العديد من الصفات ومنها الجرأة على اتخاذ القرار والرغبة والعزيمة في النجاح والاعتماد على النفس وإيجاد مصدر للتمويل والدراسة المتأنية للفكرة.