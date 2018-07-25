«الإمارات للطيران» تطلق مركز أبحاث وكلية لدراسات الدكتوراه

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت جامعة الإمارات للطيران إطلاق مركز أبحاث جديد وكلية لدراسات الدكتوراه في دبي بالتعاون مع جامعة كوفنتري البريطانية. ويوفر المركز الجديد لبحوث الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي التدريب للطلبة الباحثين من أجل التخصص في عدد من الأنظمة المتعلقة بهذه المواضيع، بما في ذلك الطيران والإدارة والأمن والمدن الذكية. وبناءً على الشراكة القائمة بين جامعة الإمارات للطيران وكوفنتري، التي تدير من خلالها المؤسستان برامج دراسات عليا مشتركة في مجال الطيران منذ أكثر من عقد، سوف يحصل الطلبة على شهادة دكتوراه من الجامعتين.

وسيعمل طلبة البحوث في دبي، لكنهم سيقضون بعض الوقت في جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة وسيحصلون على الدعم من الأكاديميين في الجامعة.

وقال الدكتور أحمد العلي، مدير جامعة الإمارات للطيران: ساهمت شراكتنا مع جامعة كوفنتري في إضفاء قيمة على التعليم الذي تلقاه طلابنا عبر السنوات وثبت نجاحها باستمرار. ويعد افتتاح مركز البحوث الجديد وكلية الدكتوراه دليلاً على التزامنا المستمر تجاه طلبتنا وتوفير أفضل الإمكانات لهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم.