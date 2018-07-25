مطارات دبي الأولى عالمياً في استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية للعام 2018

المصدر: Ⅶدبي - البيان

فازت مطارات دبي بجائزة أفضل مؤسسة في العالم في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية للعام 2018. وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي بالفوز بالجائزة، داعياً فريق العمل بمطارات دبي إلى مواصلة الجهود للمضي قدماً على طريق الريادة والتفوق بما يخدم رؤية حكومتنا الرشيدة فيما يتعلق بقطاع الطيران الذي من المتوقع أن يصل إسهامه في إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 35% في العام 2020.

جاء ذلك خلال تسلم سموه الجائزة من قبل ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي والدكتور مروان إبراهيم مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مطارات دبي. ويأتي فوز مطارات دبي بجائزة استمرارية الأعمال من قبل مجلة «سي آي آر» البريطانية الأكثر شهرة عالمياً في مجال استمرارية الأعمال والتأمين والمخاطر، بعد قيام فريق من الخبراء بالاطلاع على طلب الترشيح الذي تقدمت به مطارات دبي للتنافس على الفوز بالجائزة والتصويت لصالحها متقدمة بذلك على مؤسسات دولية عريقة.

وقال ماجد الجوكر: هذا التقدير العالمي يأتي نتيجة لاستمرارية الجهود التي نقوم بها لضمان بقاء مطار دبي نموذجاً في مجال ضمان الأعمال واستمراريتها في الحالات الطارئة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ أحمد بن سعيد لفريق القيادة في مطارات دبي.

وقال الدكتور مروان إبراهيم: اختيار مطارات دبي للفوز بهذا اللقب جاء تتويجاً لجهود حثيثة نقوم بها على مدار الساعة لتوفير أفضل بيئة عمل ضمن مطار يتعامل مع أكثر من 1100 حركة و130 ألف مسافر يومياً، هذا إلى جانب أكثر من 100 ألف موظف يوفرون خدمات مميزة للمسافرين على مدار الساعة.

وفازت مطارات دبي بجائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في المجال نفسه للعام 2017 من المعهد البريطاني لاستمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية. كما اختير ماجد الجوكر شخصية العام 2017 في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية، تقديراً لجهوده على هذا الصعيد، في حين حصل الدكتور مروان إبراهيم على شهادة تقدير خاصة نظراً لإسهاماته في مجال استمرارية الأعمال في القطاع العام.