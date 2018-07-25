«ديار للتطوير» تنجز مشروع «ذي آتريا»

المصدر: دبي- البيان

بدأت شركة «ديار للتطوير» إجراءات تسليم وحدات البرج السكني في مشروع «ذي آتريا»، وذلك بعد اكتمال الأعمال الإنشائية. والمشروع هو الثاني الذي تنجزه الشركة خلال 2018 بعد مشروع «مون روز»، الذي سلمته في أبريل الماضي. ويقع مشروع «ذي آتريا» في منطقة الخليج التجاري، ويضم برجاً سكنياً من 30 طابقاً، إضافة إلى برج للشقق الفندقية يتألف من 31 طابقاً.

ويضم «ذي آتريا» العديد من المرافق الترفيهية، بما في ذلك بركة سباحة، وناد صحي، إضافة إلى مجموعة من المطاعم والمحال التجارية، وساحة أتريوم مركزية. وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: يمثل «ذي آتريا» نقلة نوعية في محفظة مشاريع «ديار». ومع إنجاز ثاني مشاريعنا خلال 2018، نؤكد التزامنا المستمر بتقديم مشاريع عقارية ذات جودة عالية.