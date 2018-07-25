أصداء إيجابية لإعفاء المنشآت في عجمان من الغرامات

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

رصدت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان ردود أفعال إيجابية من قبل المتعاملين المستفيدين من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2018 الذي أصدره سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مايو لإعفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمنتهية تراخيصها التجارية حتى 31 ديسمبر 2017 من الرسوم والغرامات المحلية.

وقال علي النعيمي، المدير العام: يعكس القرار الأميري بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الرسوم والغرامات المحلية المترتبة على انتهاء تراخيصها قبل يناير 2018 حرص القيادة الرشيدة على تعزيز عناصر السعادة والرفاه الاقتصادي والمجتمعي في الإمارة، وجعلها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً .

وقال عبيد المطروشي صاحب مشروع الموضة الحديثة للخياطة والتطريز: ليس مستغرباً على قادتنا إطلاق مثل هذه المبادرات الطيبة، في ظل حرصهم على تعزيز المناخ الاستثماري والاستهلاكي واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى الإمارة.

وقال صالح الظفري صاحب شركة المعراج للمقاولات والتجارة العامة: يسعدنا أن نزاول أعمالنا في عجمان في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ودعم الدائرة واهتمامها بتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال التدابير والإجراءات والتسهيلات التي تتخذها.

وأكّد محمد عبد الرحيم صاحب شركة العندليب للخياطة أهمية التعاون مع الدائرة والالتزام بتطبيق القرارات والإجراءات، موجها جزيل الشكر لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على هذه المكرمة الطيبة التي تعد امتداداً لمبادرات الحكومة الكريمة التي تسعى من خلالها لتهيئة بيئة استثمارية عادلة.

وأشار عبد الرحمن الحمادي صاحب مشروع عبدالرحمن لتجارة المواد الغذائية إنّ ما تقدّمه الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لرواد الأعمال والمستثمرين في الإمارة ليس بقليل، فهي دائماً تسعى إلى تخفيف العبء المالي عن المنشآت الاقتصادية بهدف تشجيع هذه المنشآت على ممارسة نشاطاتها وأعمالها في الإمارة.

وقال أحمد حمزة من شركة تكنولوجيا الخرسانة المتقدمة: هذه المكرمة الطيبة استطعنا من خلالها تيسير الشؤون الاقتصادية للشركة، مما يعطينا فرصة أكبر في ترسيخ الابتكار في أعمالنا وبناء مشاريع جديدة في ظل هذه البيئة الاستثمارية المشجعة.