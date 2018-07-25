شعار جديد لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم «دستركت ون»

المصدر: دبي - البيان

كشفت أمس مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، دستركت ون، أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسة التي تنفذها شركة ميدان، عن تصميم جديد لشعارها لإبراز إطلالة جديدة ومتميِّزة للمشروع. ويجسد الشعار الجديد عبر تصميمه المبتكر أجواء الأصالة الممزوجة بالفخامة المتوافرة في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، دستركت ون، بالإضافة إلى التصاميم المعمارية الجذابة والتي تعكس أعلى معايير الرقي. وتمت إعادة تصميم الشعار بعناية ليمثل مجتمع هذا المشروع بشكل أفضل مما يجعله رمزاً لرقي المشروع.

وصُمم الشعار الجديد ليمثل الحرف الأبجدي الأول من كلمة District وهو حرف «D» بالإنجليزية وحرف «د» بالعربية. كما اشتمل الشعار على رقم 1 والمأخوذ أيضاً من اسم «One».

وقال سعيد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان: يشهد مجتمعنا ومشروعنا تطوراً ملحوظاً على كل الأصعدة. ومنذ بداية هذا العام، قمنا بتسليم أكثر من 300 فيلا ورحبنا بالمجموعة الأولى من المقيمين لدينا. والآن نعمل على إنجاز المرحلة الثالثة من المشروع الذي يوفر مساكن تضم شققاً مكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف ولذلك، نشعر بكثير من السعادة والفخر بهذا الإنجاز والنمو، وهو ما ينعكس على علامتنا التجارية في هيئتها الجديدة.