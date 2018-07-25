«أدنوك» ترسي عقد أعمال لتوسعة بروج «3»

المصدر: Ⅶأبوظبي- وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع بناء منشأة إضافية لإنتاج البولي بروبلين، يتم دمجها ضمن منشآت ومصانع مجمع «بروج 3» الحالية.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطط «أدنوك»، التي تهدف لزيادة طاقتها الإنتاجية من البتروكيماويات 3 مرات بمركز التكرير والبتروكيماويات التابع لها في الرويس. وتمت ترسية العقد على شركة «تكنيومنت» إحدى الشركات التابعة لشركة ماري تكنيومنت، التي يقع مقرها في ميلان الإيطالية

وسيسهم هذا المشروع في زيادة الإنفاق على المنتجات المحلية ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات ومنشآت البنى التحتية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المصنع الجديد والذي سيضيف 480 ألف طن سنوياً من مادة البولي بربلين باستخدام تقنية بورستار، خلال الربع الثاني من 2021 وستتولى إدارة المصنع شركة «بروج».

وقال عبد العزيز الهاجري مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»: إن ترسية العقد تمثل تطوراً مهماً في جهود «أدنوك»، التي تهدف لتوسعة قدراتها في إنتاج البتروكيماويات.

طاقة إنتاجية

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لـ«أدنوك» من البتروكيماويات اليوم 4.5 ملايين طن سنوياً، والتي ستتضاعف 3 مرات لتصل إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025،