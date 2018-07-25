نتائج مثمرة لزيارة وفد من غرفة الفجيرة إلى قيرغيزستان

المصدر: دبي - البيان

حققت زيارة وفد من غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لجمهورية قيرغيزستان نتائج مثمرة من خلال لقاءات مباشرة جرت وجهاً لوجه بين أعضاء الوفد من أصحاب الأعمال في مجالات المقاولات والسياحة وتجارة المواد الغذائية والزراعة مع نظرائهم في قيرغيزستان. وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة الملا وإحدى الشركات القيرغيزية للتعاون في مجال السياحة.

وقال أحمد الخديم أمين السر لمجلس إدارة الغرفة، في كلمة ألقاها نيابة عن وفد الغرفة، إن زيارة وفد اقتصادي يمثل كل قطاعات الأعمال بالفجيرة يأتي لتعزيز العلاقات مع أصحاب ورواد الأعمال في قيرغيزستان، ونأمل أن تساهم زيارتنا في تقديم الحوافز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وتبادل التجارب والخبرات، والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة لاسيما في مجال المشاريع الصغيرة وتبادل المعلومات عن احتياجات الأسواق من السلع والخدمات.