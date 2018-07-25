«سيمنس» تفوز بعقد تداول الأمتعة والبضائع من مطارات دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّعت شركة سيمنس للبريد والطرود والخدمات اللوجستية للمطارات عقد خدمات رئيسياً لنظم تداول الأمتعة والبضائع في المطارين الدوليين التابعين لمطارات دبي. ويمتد العقد لست سنوات، مع إمكانية تمديد فترة العقد لسنوات أخرى. وقالت الشركة إن العقد يمثل اتفاقية الخدمات الأكبر والأكثر شمولاً التي توقعها الشركة في تاريخها. وقال عمر بن عدي - نائب الرئيس الأول للخدمات الهندسية في مطارات دبي: باعتبارها شريكاً موثوقاً للخدمات منذ عقود طويلة، تساعدنا سيمنس على تطوير العمليات التشغيلية والأنظمة اللازمة لتقديم خدمات مميزة لمسافرينا الذين يبلغ عددهم 90 مليوناً سنوياً.