"دبي القابضة" و"إعمار" يطلقان "دبي سكوير" أحدث وجهة تجارية

المصدر: دبي - مشرق حيدر

أطلقت "دبي القابضة" و"إعمار" اليوم مشروع "دبي سكوير"، أحدث وجهة تجارية بمساحة 2,6 مليون متر مربع (30 مليون قدم مربعة) ويضم مرافق سكنية وتجارية وفندقية متنوعة في "خور دبي".



ويضم "دبي سكوير" مدينة صغيرة في قلب "خور دبي" مع خيارات تجارية متنوعة ووجهات مميزة ومرافق ترفيهية عالمية المستوى.

وركز المشروع الجديد بصورة أساسية على مفهوم قنوات التسويق الشاملة (أومني تشانل) حيث يتسوق العملاء غالباً عبر هواتفهم المحمولة أو في متاجر التجزئة التقليدية.

وقال عبدالله الحباي، رئيس دبي القابضة إن ’دبي سكوير‘ يعد أحدث وجهات الترفيه والتجزئة من ’دبي القابضة’، وإننا نهدف من خلاله إلى إعادة رسم ملامح تجربة التسوق بإدخال مجموعة متنوعة من التقنيات والمفاهيم المبتكرة، وهو يُعد إنجازاً آخر يُضاف إلى سجل نجاحاتنا نهدف من خلاله إلى تقديم أفضل الخيارات في دبي كجزء من التزامنا نحو مستقبل وحياة أفضل".

من جانبه قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "نقدم من خلال ’دبي سكوير‘ تجربة جديدة تضمن قيمة كبيرة لشركائنا من تجار التجزئة، فهو ملتقى التقنيات الحديثة والخبرة البشرية، وتتكامل فيه المرافق التجارية المبتكرة مع أحدث مفاهيم الترفيه.

وأوضح أن ’دبي سكوير‘ يعتمد مبدأ قنوات التسويق الشاملة (أومني تشانل)، مما يعزز من الإقبال على المتاجر من جهة، ويساهم في الوقت ذاته في تفعيل تواصل العلامات التجارية مع العملاء عبر الإنترنت. وبفضل موقعه الحيوي ضمن ’خور دبي‘ وبصفته وجهة التسوق الأقرب إلى ملايين المسافرين المارين بمطار دبي الدولي، يلبي ’دبي سكوير‘ الحاجة إلى تطوير جيل جديد من الوجهات العصرية، ولا سيما في ضوء النمو السكاني الذي تشهده دبي والزيادة المستمرة في أعداد الزوار القادمين إلى المدينة من كافة أنحاء العالم".

وقال عبدالله الحباي أن إمارة دبي نمواً في مستويات التدفق السياحي مرسخة مكانتها كوجهة رائدة على خارطة السياحة العالمية، بما يجعلها الخيار الأول لقضاء العطلات للسيّاح من جميع أنحاء العالم.

ويُعد قطاع التجزئة أحد المحاور الرئيسية في تحقيق السعادة والراحة بين أوساط المقيمين والوافدين والسيّاح على حد سواء، كما أنه يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤيتنا. وستواصل ’دبي القابضة’ دورها الريادي في تطوير مشاريع متميّزة تخدم مستقبل دبي وتتماشى مع توجهات ورؤية قيادتنا الحكيمة التي تضع نصب أعينها دائماً سعادة ورخاء شعبها".

وتابع الحباي، تتمتع دبي بشهرة واسعة بفضل ما تمتلكه من مقومات بارزة في قطاعات الترفيه والتجزئة والضيافة، التي لطالما حرصت دبي القابضة على ترسيخ أسسها بما ساهم في تطوير الإمارة وجذب السيّاح اليها على مدار العام.

وأضاف، الوجهات السياحية التي قامت ’دبي القابضة’ باطلاقها وتطويرها، مثل برج العرب والقرية العالمية و جي بي آر والخليج التجاري، تخطت بشهرة كبيرة حدود الإمارات وسرعان ما اكتسبت مكانة عالمية وباتت في قائمة المعالم السياحية الأكثر شهرةً.

وقال محمد العبار إن ’دبي سكوير‘ يغيّر المفاهيم التقليدية لمراكز التسوق وتجارة التجزئة، فهو يركز على مواكبة تطلعات واحتياجات الجيل الجديد من العملاء، وينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ذكية.

