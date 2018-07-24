الإمارات الأولى عربياً على مؤشر مستقبل الجاهزية للإنتاج

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الأول عربياً على مؤشر مستقبل الجاهزية للإنتاج، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس.

ويقيس هذا المؤشر مدى استعداد وجاهزية دول العالم للإنتاج في المستقبل، ويمنحها عدداً من الدرجات تتدرج من صفر حتى 10 درجات.

وقد حصلت الإمارات على المركز الــ« 37 » عالمياً، برصيد «5.6» درجات، لتتفوق على الهند «الــ 38، بنفس رصيد الإمارات»، روسيا «الــ 39، برصيد 5.5 درجات»، تركيا «الــ 40، برصيد 5.4 نقاط».

وكانت المراكز الثلاثة الأولى على المؤشر من نصيب سويسرا «برصيد 8.2 درجات»؛ ألمانيا «8.1 نقاط»؛ والولايات المتحدة «8 نقاط»، على التوالي.

