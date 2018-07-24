«أدنوك للتوزيع» تفتتح 5 متاجر «جيان إكسبرس»

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أعلنت «أدنوك للتوزيع» افتتاح أول 5 متاجر تحمل علامة «جيان» في عدد من محطات الخدمة. وعقب افتتاح أول متاجر «جيان إكسبرس» في مايو، افتتحت الشركة 4 متاجر جديدة هذا الأسبوع في مواقع مختلفة من أبوظبي، حيث تلقّت الشركة ردود فعل إيجابية من العملاء حول عروض متجر «جيان إكسبرس»، كما شهدت زيادة في الإقبال منذ افتتاح المتجر الأول.

ويأتي افتتاح المتاجر بمحطات التوزيع بموجب الاتفاقية التي وقعتها الشركة في مارس مع «أوربن فودز»، التي تدير علامة «جيان» التجارية في الإمارات، والتي ستفتتح الشركة بموجبها 5 متاجر أخرى تحمل العلامة التجارية «جيان إكسبرس»، خلال الأشهر المقبلة.وقال المهندس سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع: توفر المتاجر الخمسة الأولى للمستهلكين عروضاً جذابة وذلك ضمن جهودنا المتواصلة لتحسين خيارات العملاء وراحتهم وخدمتهم.

وتقع المتاجر الجديدة بأبوظبي في محطة المشرف رقم 971 ومحطة السلام رقم 915 ومحطة مدينة الضباط رقم 950 ومحطة مدينة خليفة رقم 766 ومحطة الجرف رقم 666. ويجري العمل حالياً على إعادة تجديد 5 متاجر لتحمل علامة «جيان»، ليتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ اثنان منها في أبوظبي، واثنان في الشارقة، وواحد في عجمان.